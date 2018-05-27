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إيران: الاضطرابات التي يمكن أن تستغلها أمريكا "ستواجه بحزم"

الأحد 27/مايو/2018 - 02:02 م
إيران: الاضطرابات التي يمكن أن تستغلها أمريكا ستواجه بحزم
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أسماء العزب
 
أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أن الاضطرابات التي يمكن أن تستغلها أمريكا، ستواجه بحزم"، نقلا عن قناة "الغد الإخبارية".

ويذكر أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران، مطالبًا إياها بتغيير سلوكها.

وأكد أن "​الولايات المتحدة الأمريكية​ تسعى إلى العمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران​".
المزيد عن: عقوبات امريكية تواجه ايران امريكا الاضطرابات
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