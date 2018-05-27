الدمرداش: الحظر السعودي الجديد على المصنعات الغذائية وليس المحاصيل (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن السعوديين لديهم حساسية كبيرة ونظام متطور فيما يخص معايير منظمة الغذاء العالمية وغيرها من المواصفات الخاصة بالغذاء ولذا يتخذون اجراءات احترازية عند وجود اي تغييرات في هذه المعايير، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء ستتوجه للمصانع والمنتجين للتأكد من وجود مشكلات من عدمه والتواصل مع السعوديين لرفع الحظر الجديد على الصناعات الغذائية.



أكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه يجب التفرقة بين المحاصيل الطازجة والصناعات الغذائية المجمدة وهو فرق كبير للغاية، لافتا إلى أنه تم عمل منظومة تحتوي معايير محددة للمحاصيل الطازجة والمزارع وفترة الامان بين رش المبيدات وجمع المحصول وبناء عليها تم رفع الحظر عن الفراولة والفلفل.