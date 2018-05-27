روسيا اليوم: اتهامات لـ"بوتين" بالوقوف وراء إصابة صلاح!

أبرزت شبكة "روسيا اليوم" اتهامات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بإصابة اللاعب المصرى ونجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح خلال مباراة نهائى دورى الأبطال الأوروبى، أمام ريال مدريد فى كييف أمس، والتى قد تحرمه من المشاركة فى نهائيات كأس العالم بروسيا.





وأشارت الشبكة الروسية إلى بعض التعليقات الساخرة للمغردين، الذين انساقوا وراء نظريات المؤامرة باتهام بوتين بالوقوف وراء إصابة صلاح حتى لا يتسنّى له المشاركة أمام روسيا بالمجموعة الأولى فى كأس العالم، الشهر المقبل.





وغرّد حساب لمستخدم يُدعى "محمد العواديه"، قوله "لقد علمت ذلك، بوتين لا يريد صلاح أن يلعب أمام روسيا فى كأس العالم.

وقال مستخدم أخر "إيان"، إنّ بوتين هو من دبّر ذلك، حتى يتسّنى لروسيا الصعود فى المجموعة الأولى بكأس العالم، وسيقوم بتهنئة راموس على أقل تقدير".





وأشار مستخدم أخر "صامويل أرمى"، إلى أنّه لا ينبغى لأحد تجاهل تلك الحقيقة، وهى المؤامرة الروسية وراء إصابة صلاح، واتهّم أخرون بوتين بدفع أموال لمدافع ريال مدريد "سيرخيو راموس" بلا شك!.





بينما أشار أخرون إلى أنّ ردّ فعل بوتين، بأنه سيكون سعيداً على الأقل بنبأ إصابة اللاعب المصرى.





وأشارت تقارير أولية لوسائل الإعلام الإنجليزية إلى إصابة صلاح بخلع فى الكتف، وإمكانية غيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.