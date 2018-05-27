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البورصة توقف التعامل على سهم "دايس للملابس"

الأحد 27/مايو/2018 - 12:49 م
البورصة توقف التعامل على سهم دايس للملابس
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قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم دايس للملابس الجاهزة ، اعتبارا من جلسة تداول اليوم، الموافق 27/05/2018.

واوضحت البورصة في بيان لها اليوم انها اوقفت التعامل علي سهم الشركة لحين الاعلان عن قرارات مجلس الادارة الكاملة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2018.

وكانت المؤشرات المالية المجمعة لدايس أظهرت خلال 2017، تحولها للربحية بواقع 178.4 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 137.6 مليون جنيه في 2016.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 721.6 مليون جنيه في 2016 بزيادة قدرها 72%.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في وقت سابق على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي لشركة دايس للملابس الجاهزة.


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