حبس 3 عاملين وسائق لتنقيبهم عن الآثار في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية بحبس 3 عاملين وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم.





أكدت معلومات مباحث قسم شرطة الجمالية أن المتهم الأول يدعى محمد .ب.ع، 33 سنة، عامل، والمتهم الثانى يدعى سامى .ع.ح، 37 سنة، عامل والمتهم الثالث يدعى عماد الدين .ع.م، 56 سنة، عامل، والمتهم الرابع على .و.م، 52 سنة، سائق، ينقبون عن الآثار بمنزل الأول.





وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم داخل العقار ملك المتهم الأول الكائن دائرة القسم وعثر على حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر.





وبمواجهتهم، اعترفوا بالواقعة بقصد التنقيب عن الاثار وباستخدامهم العدد والأدوات فى عملية التنقيب.





تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.