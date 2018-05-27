عمومية "مطاحن الإسكندرية" تعتمد موازنة 2018-2019 و تقرر بيع بعض الأصول



قالت شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية ، أن الجمعية العامة العادية وافقت علي تعديل الموازنة التخطيطية للسنة المالية 2018/2019 بصافي ربح قدره 30 مليون جنيه وبإجمالي استثمارات قدرها 29 مليون جنيه يتم تمويلها ذاتيًا.



وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن الجمعية العامة الغير عادية لمطاحن الاسكندرية وافقت علي اتخاذ الإجراءات القانوينة لبيع بعض الأصول المتوقفة وغير المستغلة، كآلات ومعدات مطحن السويح وسلندرات عبدالجواد المتوقفين بعد تكهينهم كخطوط إنتاج.



كما أقرت الجمعية بيع وحدات العمارة السكنية التي سيتم إقامتها على أرض حجارة عبدالجواد، وبيع آلات ومعدات مصنع الصفيح.



واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019 بصافي ربح قدره 30 مليون جنيه.



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن الإسكندرية، خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 10.6% لتبلغ 26.96 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 24.38 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.





