تركي آل الشيخ: للأسف لن نشاهد محمد صلاح في المونديال بسبب الكورتيزون (صورة)

عبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية عن أسفه لغياب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2018.









وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك : "في اعتقادي أن نادي ليفربول لن يسمح لصلاح بأخذ إبرة الكورتيزون لأن ذلك فيه خطورة على اللاعب في المدى البعيد... وسيضغط بشدة في سبيل استكمال العلاج لمدة شهرين".









وأضاف تركي آل الشيخ: "مما يعني للأسف أننا لن نرى النجم محمد صلاح في كأس العالم".









ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال مع أوروجواي وروسيا والسعودية.











