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رئيس "تفتيش التنمية المحلية" يعاين المباني المتعدية على الأراضي الزراعية في البحيرة

الأحد 27/مايو/2018 - 12:50 م
رئيس تفتيش التنمية المحلية يعاين المباني المتعدية على الأراضي الزراعية في البحيرة
وزارة التنمية المحلية
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ياسمين مبروك
 
أجرى اللواء ماهر هاشم رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، جولة تفقدية في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، لمعاينة بعض المباني المتعدية على الأراضي الزراعية، والوقوف على مستوى الخدمات والنظافة بالمدينة.

 

والتقى هاشم، المهندسة سلوى زكي، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، والنائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات، للوقوف على مشكلة مصرف مستشفى الدلنجات، ومراجعة خطة رئيس المدينة لتطوير المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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