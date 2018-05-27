دورة تدريبية لـ 10 دول إفريقية في نظم الجودة والإنتاجية بالتعاون مع الجايكا اليابانية

نظمت وزارة التجارة والصناعة – ممثلة في كل من مركز تحسين الجودة والانتاجية التابع لمجلس الصناعة للتكنولجيا والإبتكار ومركز تدريب التجارة الخارجية - بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) دورة تدريبية تحت رعاية طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمدة أسبوع حول النظم اليابانية للجودة والانتاجية وذلك بمشاركة 20 متدرب يمثلون 10 دول إفريقية هى السودان، وجزر القمر، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وتنزانيا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وملاوي، وزيمبابوي، وموزمبيق، حيث عقدت الدورة بمقر مركز تدريب التجارة الخارجية.



وأشارت حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن الدورة التدريبية قد إستعرضت موضوعات عمليات التحسين المستمر علي خطوط الأنتاج وزيادة انتاجية الماكينات، ورفع كفاءة الماكينات وخطوط الانتاج من خلال نظام 5S الياباني، لافتة إلى أن فعاليات الدورة التدريبية شملت عقد ورشة عمل حول حلقات ضبط الجودة وتأثيرها علي جودة وانتاجية المصانع.



وأضافت أن الدورة التدريبية استهدفت التركيز على الشقين النظري والعملي من خلال القيام بزيارات ميدانية للمصانع المصرية وذلك لزيادة القيمة المضافة للتدريب وإكساب المتدربين الأفارقة المهارات اللازمة وتعريفهم بأهم نظم الجودة والإنتاجية بما يسهم فى الارتقاء بمستوي منتجات بلادهم ومن ثم زيادة قدراتها التنافسية.



وأوضحت الحضرى أن مركز تحسين الجودة والإنتاجية الذى قام بتنفيذ الدورة التدريبية هو أحد مراكز التكنولوجيا والابتكار التابعة لوزارة التجارة والصناعة والذى انشئ في عام 2006 بالتعاون مع منظمة الجايكا بهدف الارتقاء بمستويات الجودة والانتاجية بالمصانع المصرية وذلك بالإستفادة من الخبرات اليابانية فى ذلك المجال.

