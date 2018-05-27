عمومية "أم ام جروب" توافق على زيادة رأس المال إلى 306.9 مليون جنيه

قالت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية أن الجمعية العامة العادية وافقت علي توزيع أرباح علي المساهمين بمبلغ وقدره 61.380 مليون جنيه.



وأوضحت الشركة في يبان للبورصة اليوم أن الجمعية العامة غير العادية قد وافقت علي زيادة رأس المال المصدر من مبلغ 245,5 مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح 306,9 مليون جنيه ، موزعة علي عدد 495 مليون سهم بزيادة قدرها 61.380 مليون جنيه مصري، وبإصدار عدد 99 مليون سهم، بقيمة أسمية 0.62 قرش للسهم الواحد، ممولة من أرباح العام المالي المنتهي في 31/12/2017، بواقع 0.25 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية.



كما وافقت عمومية إم إم جروب علي تعديل المواد (6-7).



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد وافقت علي نشر تقرير الإفصاح الخاص بالشركة بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر من 245.5 مليون جنيه الي 306.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 61.3 مليون جنيه موزعة علي 99 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.62 جنيه.



وحققت الشركة أرباحاً بلغت 339.3 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 363.39 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





