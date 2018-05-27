ميدو: كلوب "عظيم".. وخسارة ليفربول خير له (صور)

تغزل أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمنتخب مصر في يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي رغم خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد.









وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "كلوب مدرب عظيم طور كل لاعبيه وأجبر الجميع على احترام فريقه ولا أعرف كيف تخيل في سوق الانتقالات بأن التعاقد مع حارس مرمى كبير ليس أهم أولوياته!!".









وقال ميدو: "مدريد فريق من عالم اخر قوة شخصية فريق غير طبيعية ودكة بدلاء قويه جدا!! زيدان استغل خسارته للدوري بشكل جيد وأراح لاعبيه في عدد مباريات كافي جعلهم يظهرون بهذه الحيوية في شوط المباراة الثاني مع هبوط المعدل البدني للاعبي ليفربول!!!









وأضاف ميدو: "ما حدث بالامس خيرا لجماهير ليفربول فالآن كلوب وإدارة النادي سيتعاقدوا مع حارس مرمى مميز دون اَي شك!!".











