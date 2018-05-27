"الجهاد" تتوعد بالرد بعد قتل الاحتلال اثنين من عناصرها

توعدت حركة "الجهاد" الإسلامي، اليوم الأحد، بالرد على التصعيد الإسرائيلي الأخير، بعد قتل جيش الاحتلال اثنين من عناصرها في قصف مدفعي جنوب قطاع غزة.





وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد" داوود شهاب: "نحن نعرف كيف نرد على هذا التصعيد العدواني الخطير، هذا حقنا ولن نتخلى أبداً عن حقنا وواجبنا تجاه دماء الشهداء التي تسفكها إسرائيل بشكل عدواني". كما جاء بموقع "24"





وأضاف شهاب "نحن نعرف ما الذي علينا أن نفعله حتى نُذكر الاٍرهاب الصهيوني بأن دماء شعبنا ليست رخيصة".





وكانت مدفعية الاحتلال قصفت مرصداً لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد "الإسلامي، مما أدى لاستشهاد عنصرين، وإصابة آخر بجراح خطرة.





بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة "إن استمرار قصف الاحتلال لمواقع المقاومة واستهداف الصيادين والشعب الفلسطيني يهدف لخلط الأوراق وحرف الأنظار عن مسيرات العودة التي عجز بكل الطرق لإيقافها".





وأضاف أبو ظريفة "على الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التطور الخطير الذي إذا استمر سيدفع ثمنه باهظاً".



