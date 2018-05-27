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تجديد حبس عاملة بوفيه سرقت 30 ألف جنيه من شركة بالمعادي

الأحد 27/مايو/2018 - 12:33 م
تجديد حبس عاملة بوفيه سرقت 30 ألف جنيه من شركة بالمعادي
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داليا عادل
 
قرر قاضى المعارضات تجديد حبس عاملة بوفيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة شركة رخام، واستيلائها على 30 ألف جنيه من مكتب فى الشركة بالمعادى.

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي بلاغا من نصر .ح .ن 20 سنة، شريك بشركة للرخام يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي 30 ألف جنيه من داخل درج المكتب بالشركة ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات تم فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل الواقعة وقد تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عامله بوفيه تدعى سماح . ن.ع 19 سنه والسابق اتهامها في قضية سرقة مسكن 

وباعداد الاكمنه اللازمه تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بالواقعه  حيث انها توجهت لمقر الشركة قبل ميعاد وصول الموظفين وقامت بفتح الشركة بالمفاتيح الخاصة بها وتمكنت من الاستيلاء على المسروقات من داخل الدرج الخاص بالمجني عليه.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابه التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبسها وتم التجديد
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