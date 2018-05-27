ميدو يزف بشرى للمصريين عن إصابة محمد صلاح (صورة)

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر أنه يأمل ألا تكون إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خطيرة لأن كل ما أثير مجرد تكهنات وتشخيص مبدئي.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "مفيش لاعب كرة في الـ toplevel يعمل أشعه ليلة إصابته، لأن لازم يستنوا على الأقل ١٢ ساعه علشان الأشعة تطلع واضحة ودقيقة، يعني كل اللي سمعتوه أمس تشخيص مبدئي، صلاح هيعمل أشعة النهاردة ومن خلال مشاهدتي للقطة أكثر من مرة أتوقع إن شاء الله أن لا تكون أكثر من ٣ أسابيع".