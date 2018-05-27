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"تفتيش التنمية المحلية" ترصد 123 طلبًا متأخرًا للمرافق في المنوفية

الأحد 27/مايو/2018 - 12:37 م
تفتيش التنمية المحلية ترصد 123 طلبًا متأخرًا للمرافق في المنوفية
اللواء أبو بكر الجندي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
تفقد قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتم النظر في حالة المركز ومدى انتظام الموظفين بالحضور والانصراف وتم رصد الطلبات التي قدمت من المواطنيين للمركز.

ورصدت اللجنة تأخر 54 طلبا للمرافق من المواطنين منذ 7 مايو الجاري، و79 طلبا للمرافق متأخر منذ 9 يناير الماضي.

وشارك في اللجنة هشام الكاشف، رئيس اللجنة، وسامية العربي وسعاد حسن ومحمد السيد، مسئول مالي وإداري، ومحمد السيلوت وأحمد عبد الدايم، مسئول قانوني، ورشدي حامد وأحمد فوزي، مسئولي النظافة.

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