ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توريد 311 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

الأحد 27/مايو/2018 - 12:36 م
توريد 311 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا
قمح - ارشيفية
طباعة
احمد الخميسى
 
قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الأحد 27 مايو الجاري على مستوى المحافظة، بلغ 311805 طن و449 كيلو.

وأضاف أنه تم توريد 165011 طن و97 كيلو بالبنك الزراعي، و31261 طن و798 كيلو بقطاع المطاحن، و115532 طن و554 كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف، أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيرًا إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.
المزيد عن: مصر قمح توريد المنيا اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 12:50:04 PM