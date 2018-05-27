توريد 311 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا



وأضاف أنه تم توريد 165011 طن و97 كيلو بالبنك الزراعي، و31261 طن و798 كيلو بقطاع المطاحن، و115532 طن و554 كيلو بالقابضة للصوامع.



وأوضح يوسف، أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيرًا إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الأحد 27 مايو الجاري على مستوى المحافظة، بلغ 311805 طن و449 كيلو.