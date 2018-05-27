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إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)

الأحد 27/مايو/2018 - 12:35 م
إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)
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محمد حسين
 
قالت وكالة البث الإذاعي SWR، إن حريق نشب في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا، وهي حديقة "أوروبا بارك"، في مدينة روست.

وأضافت، أن نحو 500 من رجال الاطفاء والشرطة، فضلا عن سيارات الإسعاف يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، الذي وقع في روست، وهي بلدة تقع على نهر الراين وتقع في منتصف الطريق تقريبا بين فرايبورج وستراسبورج الفرنسية المجاورة.

وأشارت إلى أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت، اندلع حريق في مستودع في حديقة "أوروبا بارك"، التي تحولت إلى حريق كبير، واستغرق الأمر ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة حتى تم السيطرة على الحريق.

وكانت إدارة المتنزه والشرطة قد ذكروا، في البداية، أنه لم يصب أحد بجروح خطيرة، ولكن تأكد لاحقا أن اثنين من الموظفين واثنين من رجال الإطفاء أصيبوا في الحريق.

جدير بالذكر، أن سبب الحرق لا يزال غير واضح حتى الأن، وأنه في غضون 24 ساعة من إندلاع الحريق تم إعادة فتح حديقة أوروبا بارك.

وتضم حديقة أوروبا بارك روست حوالي 100 معلم سياحي والعديد من الفنادق وتجذب حوالي 5.5 مليون زائر سنويًا. وهي تعد ثاني أكبر مجمع ترفيهي في أوروبا، بعد ديزني لاند باريس، وهي أكبر مدينة ملاهي في ألمانيا.


إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)
إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)
إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)
إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)
إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)
إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)
إصابة 4 إثر حريق هائل في أكبر المنتزهات الترفيهية بألمانيا (فيديو / صور)
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