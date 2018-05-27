"التنمية المحلية" تشن حملة لمتابعة رصد المخالفات في محافظتي المنوفية والبحيرة
الأحد 27/مايو/2018 - 12:33 م
ياسمين مبروك
نظم قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، حملة موسعة بمحافظتي المنوفية والبحيرة؛ لمتابعة سير العمل في عدد من الوحدات المحلية والمدن وإنهاء خدمات المواطنين وانتظام العمل للموظفين في بعض المدن والوحدات المحلية بالمحافظتين، وتستهدف الحملة أيضا رصد كافة المخالفات الخاصة بالعقارات.
وقال اللواء ماهر هاشم، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش والمتابعة قاد العديد من الحملات المماثلة خلال الفترة السابقة لإزالة العقارات المخالفة بحي دار السلام بالقاهرة، واسترداد أراضي دولة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وهدم كافيهات مخالفة بعدد من أحياء القاهرة وأخرى بمدينة نصر.
وأضاف أن القطاع يتابع مع جميع المحافظات تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أراضي الدولة بشكل دوري، وذلك في إطار ما تقوم به محافظات الجمهورية لتنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسترداد حق الشعب واستعادة هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على كل المخالفين.