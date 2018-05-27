"التنمية المحلية" تشن حملة لمتابعة رصد المخالفات في محافظتي المنوفية والبحيرة

نظم قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، حملة موسعة بمحافظتي المنوفية والبحيرة؛ لمتابعة سير العمل في عدد من الوحدات المحلية والمدن وإنهاء خدمات المواطنين وانتظام العمل للموظفين في بعض المدن والوحدات المحلية بالمحافظتين، وتستهدف الحملة أيضا رصد كافة المخالفات الخاصة بالعقارات.





وقال اللواء ماهر هاشم، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش والمتابعة قاد العديد من الحملات المماثلة خلال الفترة السابقة لإزالة العقارات المخالفة بحي دار السلام بالقاهرة، واسترداد أراضي دولة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وهدم كافيهات مخالفة بعدد من أحياء القاهرة وأخرى بمدينة نصر.



