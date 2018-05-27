ياسمين غيث: شر أمينة نابع من حبها.. و"رحيم" نقطة ضعفي

قال الفنانة ياسمين غيث إن دور "أمينة"





وتابعت: اتبسطت جدا لما عرفت أنه دور شر، ولكني خوفت جداً أنى مكونش مقنعة، فالدور صعب وأمينة لديها تركيبة نفسية صعبة، مؤكدًة: "شر أمينة نبع من شدة حبها لرحيم الذي قرر أن يتركها ويذهب لداليا، ولذلك فتحولت لشخصية بداخلها قدر كبير من الشر وتكره جميع من حولها فهى شخصية جبارة ومستفذه، ولكن يظل رحيم هو نقطة ضعفها".



واستكملت: "أمينة شخصية جبارة ومستفزة، لذلك كان من رأي المخرج محمد سلامة أنها يجب أن تتحدث بنبرة صوت قوية تعبر عن طاقة الشر التى بداخلها، ومن هنا بدأنا التجربة حتى وصلنا لنبرة صوت أمينة".

لم يكن سهلًا عليها، مضيفًة: عرضت على الكثير من الأدور بعد حلاوة الدنيا، ولكنى كنت أبحث عن عمل مختلف، وكنت أرفض، ولكن تغير الوضع كله فور أن هاتفني المخرج محمد سلامة وأخبرنى برغبته في أن أقدم دور أمينة.