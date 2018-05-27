مقتل 9 جنود روس و26 من الجيش السوري في هجوم لداعش بدير الزور
الأحد 27/مايو/2018 - 12:30 م
أسماء العزب
أعلنت المرصد السوري لحقوق الإنسان،
اليوم الأحد، مقتل 9 جنود روس و26 من الجيش السوري، بهجوم لتنظيم داعش في دير الزور، حسبما
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مستشارين
عسكريين اثنين وإصابة 5 آخرين في محافظة دير الزور نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات
الإرهابية.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مستشارين
عسكريين اثنين وإصابة 5 آخرين في محافظة دير الزور نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات
الإرهابية.