مقتل 9 جنود روس و26 من الجيش السوري في هجوم لداعش بدير الزور

أعلنت المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل 9 جنود روس و26 من الجيش السوري، بهجوم لتنظيم داعش في دير الزور، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.



