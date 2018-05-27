مصرع رضيع بحروق متفرقة إثر انفجار موقد غاز داخل منزل بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام، يفيد وفاة طفل مصاب بحروق متفرقة، إثر اندلاع حريق نتيجة انفجار موقد غاز بمنزل بمركز أبو حمص.



كان قد تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة إنفجار موقد غاز صغير بمنزل المدعو "سلامه ز.ا" بقرية العشره بسنتواي بدائرة مركز شرطة أبوحمص وإخماده.



نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل، وزوجته "هناء م.ب" وزوجة نجله "هبه ش.ب" ونجلها الطفل "محمد ه.س" عامان، بحروق من الدرجتين الثانيه والثالثه بأجزاء متفرقه من الجسم، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج.



كما حدثت تلفيات بالمنزل عبارة عن إنهيار أجزاء من بعض الجدران ووجود تصدعات وشروخ ببعض الحوائط، وقرر نجل عم مالك المنزل، أن سبب الحريق نتيجة حدوث تسرب للغاز من الموقد المشار إليه حال قيام الثانيه بإعداد الطعام عليه بمطبخ المنزل ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.