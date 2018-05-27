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وفاة ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها بشارع المكس في الإسكندرية

الأحد 27/مايو/2018 - 12:28 م
وفاة ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها بشارع المكس في الإسكندرية
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة باصطدام سيارة نقل أثناء عبورها شارع المكس بمنطقة القباري غربي محافظة الإسكندرية.

البداية، عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بشارع المكس بمنطقة القباري، دائرة القسم، بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "س ج هـ مصر"، نقل" قيادة "أ. ت. ش"، 46 سنة، سائق، مقيم شارع الصواب، دائرة قسم كرموز بالشارع المشار إليه، اصطدمت "ف ع ع" 55 سنة، ربة منزل، مقيمة منطقة القباري دائرة القسم، أثناء عبورها الشارع ما أدى لوفاتها.

وتم نقل جثه المتوفاة لمشرحة مستشفى الجمهورية، وتم التحفظ على السيارة، وقائدها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجاري العرض على النيابة لتتولى التحقيقات بشأن الواقعة.
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