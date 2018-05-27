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نقل وزير دفاع صدام حسين إلى عاصمة عربية في "ظروف غامضة"

الأحد 27/مايو/2018 - 12:25 م
نقل وزير دفاع صدام حسين إلى عاصمة عربية في ظروف غامضة
صدام حسين
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وكالات
 

كشف مصدر مسؤول، اليوم الأحد، 27 مايو بنقل سلطان هاشم وزير الدفاع في نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى عاصمة دولة عربية، في ظروف غامضة.

 

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن المصدر، قوله إن وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم تم نقله من سجن الناصرية في محافظة ذي قار إلى العاصمة بغداد بظروف غامضة".

 

وأضاف أن "الحالة الصحية لسلطان هاشم متدهورة بسبب كبر سنه"، مشيرا إلى أنه "لم تعرف لغاية الآن أسباب نقله لبغداد، هل بسبب تدهور حالته الصحية أم لدواع أمنية".

 

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أعلن، في 3 مايو الحالي، عن عزمه مفاتحة الجهات المختصة لإصدار عفو خاص عن وزير الدفاع في زمن النظام السابق سلطان هاشم أحمد.

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