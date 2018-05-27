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حبس 3 أشخاص بتهمة التجارة في المخدرات بحلوان

الأحد 27/مايو/2018 - 12:22 م
حبس 3 أشخاص بتهمة التجارة في المخدرات بحلوان
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إسلام الداوي
 
أمر المستشار أحمد سليم رئيس نيابة حلوان الجزئية، بحبس 3 أشخاص 4 على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بـ"الهيروين" وضبط بحوزتهم نصف كيلو من المسحوق بدائرة قسم المعصرة.

حيث وردت معلومات أكدتها تحريات المباحث تفيد قيام كلا من "ح ا" 56 سنة عاطل و"ع ح" 68 سنة عاطل  و"م ص" 55 سنة عاطل مقيمين بدائرة القسم تكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى مخدر الهيروين تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 500 جرام هيروين.
وبمواجهتهم اعترفوا بحوزتهم للمضبوطات بقصد الإتجار في المواد المخدرة تحرر المحضر اللازم وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات
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