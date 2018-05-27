مؤشرات البورصة ترتفع في منتصف التعاملات بدعم مشتريات الأجانب والمصريين



مؤشرات البورصة تواصل أدائها المتباين خلال منتصف تداولات اليوم الأحد، بينما هبط مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 0.03%، متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين العرب على الاسهم الانتقائية والقيادية فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الى الشراء.



حيث ربح رأس المال السوقى 100 مليون جنيه ليصل عند مستوى 948.6 مليار جنيه مقابل نحو 948.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.



وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.03% ليصل عند مستوى 16629.18 نقطة,حيث هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.04% محققا مستوى 857.99 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.03% محققا مستوى 2179.88 نقطة .



واتجه صافي تعاملات العرب وحده نحو البيع مسجلاً 4.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 6.93% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 364.6 ألف جنيه، و 4.5 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 78.68%، 14.39% من التداولات.



