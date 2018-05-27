محافظ القليوبية يلتقي بنقيب جامعي القمامة لوضع خطة جمع ونقل النفايات من المنازل والمحلات (صور)

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماعا مع شحاتة المقدس نقيب جامعي القمامة بحضور مديري وحدة تطوير العشوائيات والبيئة والنظافة والمكتب الفني بالمحافظة لدراسة وضع خطة لجمع ونقل القمامة من المنازل والميادين وتحديد مواعيد محددة لجمع القمامة من المنازل لنجاح المنظومة وعدم فرزها بغير المكان المخصص لها وعدم تركها بالشوارع للحفاظ على نظافة البيئة والمظهر الحضاري والجمالي لمدن القليوبية.



كما ناقش المحافظ ضرورة وضع تسعيرة اشتراك معقولة لجمع القمامة وسيتم تقسيم المدن إلى مربعات للعمل بأفضل أداء.



والجدير بالذكر أنه سيجرى إنشاء محطة وسيطة على مساحة فدانين مكان مقلب القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة والذي جرى إزالة تراكمات القمامة منه والتي بلغت 200 ألف طن وبتكلفة 8 ملايين جنيه، ومن المنتظر أن تخدم المحطة الوسيطة المغطاة الصديقة للبيئة مدينة شبرا الخيمة بالكامل وعدد من المدن المجاورة لها كما ناقش المحافظ وضع خطة تمنع وجود القمامة بالشوارع تماما ليشعر المواطن بتحسن الخدمة المقدمة إليه وتحقيق النجاح الفعلي لمنظومة النظافة.



وتضمنت ضرورة تقسيم المدن إلى مربعات وتحديد المسئول عن كل مربع والجمع المنزلي والنقل فورا مع عدم نزول القمامة من المنازل إلى الشوارع لمنع فرزها بها لمنع التلوث تماما وتحقيق نظافة البيئة فعليا



ونقل القمامة يوميا إلى المحطة الوسيطة مباشرة بالإضافة إلى رفع قمامة المحلات دون السماح بتركها في الشارع للقضاء على ظاهرة الفرز في الشارع نهائيا ووضع حل جذري لمشكلة القمامة.