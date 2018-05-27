وزير خارجية البحرين: السفارة الأمريكية في القدس ليست بالمناطق التي طالب بها العرب

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن واشنطن لم تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن المنطقة التي افتتحت فيها السفارة هي "أحياء بسيطة في الجهة الغربية التي احتلت في 1948، ولا يطالب بها العرب -على حد قوله-.



وأضاف "آل خليفة"، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "السفارة التي افتتحت في ذلك المكان، ليست في القدس الشرقية، لنتحدث بالواقع، إسرائيل تعتبر القدس مدينة واحدة موحدة، ونحن نختلف معها في ذلك، ولا نعتبرها مدينة واحدة، نحن نطالب بما كنا نتمسك به بحسب قرارات الأمم المتحدة وحسب المبادرة العربية للسلام، ولا نريد أن ندخل في لغة مبهمة تتحدث عن أن ما جرى هو على أرض فلسطينية نطالب بها".



وتابع "آل خليفة": "لنكن واضحين، القدس الشرقية عاصمة فلسطين، كانت هناك أحياء بسيطة في الجهة الغربية التي احتلت في 1948، لكن عقب التفاهم الذي حدث الآن، فإن مطالب العرب في الحل لا تتضمن المنطقة التي فيها السفارة".



واستطرد قائلا: "نحن لا نعترف بما تنادي به إسرائيل بشأن وحدة مدينة القدس، لكن نتمنى حينما تقام الدولة الفلسطينية أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها في القدس الشرقية. فالقدس التي نطالب بها هي القدس الشرقية التي هي عاصمة فلسطين، هذا الأمر نتمنى أن تنتبه له الولايات المتحدة، أما غير ذلك فأرجو ألا نشتت الأفكار ولا نؤثر على مواقفنا أمام الدول، وألا ندخل في نقاشات غير مطلوبة. موقفنا مع الشعب الفلسطيني لا أحد يساومنا عليه، وما نقوم به هو من أنفسنا ووجداننا".

