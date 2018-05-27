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سعر فستان أحلام في "مجموعة إنسان" يصدم متابعيها

الأحد 27/مايو/2018 - 11:21 ص
سعر فستان أحلام في مجموعة إنسان يصدم متابعيها
أحلام
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الفجر الفني
 
ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام ، مساء أمس في برنامج "مجموعة إنسان"، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني عبر شاشة MBC، بإطلالة رمضانية جذابة .

وأطلت أحلام بفستان طويل وذا أكمام يشبه إلى حد ما العباءة، وحمل الفستان توقيع علامة Bottegaveneta، حيث بلغ سعره 26,216 ألف دولار، تميز التصميم بحزام أصفر حول منطقة الخصر وزين بالكامل بالفصوص الملونه ،وأكملت إطلالتها بحقيبة جلذ خضراء متوسطة الحجم من "hermes".

يُذكر أن الحلقة شهدت مصالحة بين أحلام والفنانة نوال الكويتية، انتهت ببكاء أحلام.
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