أبرزها "وفاة رابع رائد فضاء يمشي على القمر".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، وفاة رابع رائد فضاء يمشي على القمر، وحريق هائل في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا، فضلًا عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوي.

وفاة رابع رائد فضاء يمشي على القمر





أفادت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، بأن رائد الفضاء الأمريكي آلان بين توفي عن عمر يناهز 86 عامًا، في مستشفى هيوستن ميثوديست، بعد فترة قصيرة من المرض.

ونقلت الصحيفة عن زوجته ليزلي بين قولها "لقد كان آلان أقوى وألطف رجل عرفته. كان حب حياتي وقد فُجعت بفقده. توفي آلان بسلام محاطًا بمحبيه".

وأضافت الصحيفة، أن بين سافر مرتين إلى الفضاء، أولهما ضمن الرحلة أبوللو 12، التي كانت ثاني رحلة إلى القمر في نوفمبر 1969، وفي عام 1973 كان قائد طاقم رحلة إلى محطة "سكاي لاب"، أول محطة فضاء أمريكية.

وتقاعد "بين" من سلاح البحرية الأمريكية عام 1975، ومن وكالة ناسا عام 1981.

حريق هائل في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا





فيما اندلع حريق هائل في أكبر مدينة ترفيهية في الأراضي الألمانية، مما أثار مخاوف من وقوع إصابات أو قتلى.

وترتفع النيران وأعمدة كثيفة من الدخان، في الهواء من حديقة ملاهي أوروبا في روست، كما شوهدت سحب من الدخان من الأميال حولها مع انتشار الذعر بين الزوار.

وقال شهود عيان إن النيران وصلت إلى ارتفاع 15 مترا ، كما أن بعض الألعاب النارية اشتعلت فيها النيران أيضا ، وفقا لما ذكره موقع Bild.de.

استشهاد جنديين سعوديين في معارك ضد ميلشيا الحوثي





كما استشهد جنديين سعوديين في معارك ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.





وقالت الوكالة إن الجنديين استشهدا خلال أداء عملهما "بالحد الجنوبي"، من جهة أخرى، صرح العقيد تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العسكرى الذي تقوده السعودية في اليمن، أن "منظومة الدفاع الجوى المعنية بحماية مطار أبها رصدت جسما غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي تم التعامل معه وتدميره.

تعطل حركة قطارات الصعيد





وعلى الصعيد الداخلي، تعطلت حركة قطارات الصعيد، بسبب خروج "عجلة بوجى" من عربتي قطار بضائع محمل بازلت لتجديدات السكك عن القضبان، وذلك أثناء تخزينة بحوش محطة مغاغة.

وأكدت هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى، أنه على الفور تم الاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجى، والتأكد من إجراءات السلامة، لعدم تعطل حركة مسير القطارات.

وقدمت هيئة السكة الحديد اعتذارها لركاب الوجه القبلى نتيجة هذا العطل المفاجئ الذي حدث.

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم





بينما لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرين، إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق إسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.