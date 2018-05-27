منتخب كولومبيا يتوجه إلى ميلانو لمواجهة مصر

توجه المنتخب الكولومبي إلى مدينة ميلانو الإيطالية للإعداد لمونديال روسيا بخوض ودية مع منتخب مصر.





وأوضحت خطوط "أفيانكا" الجوية التي يسافر المنتخب على متن طائرتها أن الفريق استقل طائرة "بوينج 787" أقلعت الليلة الماضية من مطار عسكري في العاصمة الكولومبية بوجوتا.





ويسافر 24 لاعبا إلى إيطاليا بعدما استبعد المدير الفني خوسيه بيكرمان الحارس إيفان أربوليدا.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب كولومبيا نظيره المصري في الأول من يونيو المقبل في ميلانو.





وستلعب كولومبيا في المونديال، الذي ينطلق في 14 يونيو، ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات بولندا والسنغال واليابان، بينما تنافس مصر في المجموعة الأولى مع روسيا وأوروجواي والسعودية.



