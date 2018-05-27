أسعار فانوس "محمد صلاح" بمحافظة الفيوم اليوم الأحد 27ـ 5 ـ 2018

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الاحد، أقبالا على فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتى يتراوح سعره ما بين 110 و150 جنيها في الأسوق.



وكان فانوس اللاعب محمد صلاح قد غزا أسواق المحافظة في رمضان 2018، وتتعد أشكالة منها المستوردة ويتراوح سعرها ما بين 110 إلى 150 جنيها، ومنها الخشب الذي يتراوح سعره مابين بـ 50 إلى 90 جنيها على حسب الحجم.



