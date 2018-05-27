ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار فانوس "محمد صلاح" بمحافظة الفيوم اليوم الأحد 27ـ 5 ـ 2018

الأحد 27/مايو/2018 - 11:18 ص
أسعار فانوس محمد صلاح بمحافظة الفيوم اليوم الأحد 27ـ 5 ـ 2018
فانوس صلاح
طباعة
ريهام على
 
شهدت محافظة الفيوم، اليوم الاحد، أقبالا على فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتى يتراوح سعره ما بين 110 و150 جنيها في الأسوق.

وكان فانوس اللاعب محمد صلاح قد غزا أسواق المحافظة في رمضان 2018، وتتعد أشكالة منها المستوردة ويتراوح سعرها ما بين 110 إلى 150 جنيها، ومنها الخشب الذي يتراوح سعره مابين بـ 50 إلى 90 جنيها على حسب الحجم.

المزيد عن: محمد صلاح فانوس صلاح فانوس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 11:20:05 AM