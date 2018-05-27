غدًا.. فتح باب الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام 2017/2018



1. الحالات المرضية: مع تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية أو التأمين الصحي.





2. ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات: سيتم قبول إعتذار أحدهما على أن يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الأخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) + إقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.





3. وجود طفل رضيع حتى عامين: مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.





4. وفاة الزوج: مع تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج، وصورة ضوئية من بطاقة الزوجة.





5. عمل الزوج بمنطقة نائية: بشرط تقديم خطاب معتمد من جهة عمله بالمنطقة النائية، وأنه لا يزال على قوة العمل بها.





6. سفر الزوج خارج البلاد: بشرط تقديم صورة من جواز السفر وتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.





7. رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية، والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: مع تقديم تقرير طبي معتمد.



وتيسيرًا على السيدات والسادة المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي والراغبين في الاعتذار عن المشاركة ممن يتوافر لديهم أحد الشروط المنصوص عليها عاليه؛ فقد أعلنت الوزارة أنه قد تم تشكيل لجان من أعضاء لجان الإدارة على مستوى جميع القطاعات، وتكليفهم بتلقي واستقبال طلبات الاعتذار بدواوين المديريات التعليمية، والبت فيها وفق القواعد المنظمة.



صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أعلن أنه سيتم فتح باب الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018 اعتبارًا من صباح يوم الإثنين الموافق 28-5-2018، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30-5-2018.ووجه "حجازي" رؤساء لجان الإدارة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية بمراجعة المستندات المقدمة للاعتذار عن أعمال الامتحانات، والالتزام بشروط قبول الاعتذار وفق الشروط التالية: