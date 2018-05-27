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عمان تعلن عطلة مصرفية 3 أيام فى منطقة ظفار إثر الإعصار مكونو

الأحد 27/مايو/2018 - 11:10 ص
عمان تعلن عطلة مصرفية 3 أيام فى منطقة ظفار إثر الإعصار مكونو
إعصار مكونو
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الفجر السعودي
 

أعلن البنك المركزى العمانى، اليوم الأحد، عن عطلة مصرفية ثلاثة أيام لمنطقة ظفار بعد أن ضرب الإعصاء ميكونو الجزء الجنوبى من السلطنة.

 

وقال تعميم للبنك المركزى، إن الأحد والاثنين والثلاثاء سيكونون عطلة رسمية لجميع البنوك والشركات المالية وشركات التأجير ومكاتب صرف العملة نظرا للأحوال الجوية.

 

ضرب الإعصار ميكونو جنوب اليمن وساحل عمان مطلع الأسبوع مما أودى بحياة عدة أشخاص وأدى إلى فقد آخرين.

 

من جانبها قالت شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء التى تدير محطة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر فى سلطنة عمان إن محطة المياه أُغلقت مؤقتا بسبب ارتفاع الأمواج نتيجة لعاصفة مدارية، وضرب الإعصار مكونو جنوب اليمن وساحل عمان مطلع الأسبوع مما أدى لمقتل عدة أشخاص وفقد عدد آخر.

 

وقالت الشركة إن تقييمها الأولى ينبئ بعدم وقوع أضرار بالغة لكنها أضافت أنه لا يمكن تقييم التأثير الكلى للإعصار على عمليات المحطة فى الوقت الحالى.

 

تملك وحد تابعة لسيمبكورب للصناعات 40% فى سيمبكورب صلالة وتحوز مؤسسة عمان للاستثمار 13% بحسب موقع الشركة، وأعلنت شركات أخرى مدرجة فى بورصة مسقط عن بعض الخسائر بسبب الإعصار من بينها شركة ظفار للدواجن.

 

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