محمد إيهاب لـ"صلاح": "نتظر وجودك في كأس العالم"

وتعرض محمد صلاح للإصابة بعد كرة مشتركة مع سيرجو راموس مدافع ريال مدريد غادر على الملعب الأوليمبي بكييف بعد مرور 30 دقيقة من انطلاقة اللقاء.





وقدم النجم المصري موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي.



