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محمد إيهاب لـ"صلاح": "نتظر وجودك في كأس العالم"

الأحد 27/مايو/2018 - 11:10 ص
محمد إيهاب لـصلاح: نتظر وجودك في كأس العالم
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الفجر الرياضي
 


حرص الرباع محمد إيهاب، على مواساة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وكتب إيهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكل جواد كبوة، وعودة قريبة بإذن الله".

وأضاف إيهاب: "ننتظر وجودك فى كأس العالم لتخبر من عرقلوك كيف يكون الرد بالأهداف".

وتعرض محمد صلاح للإصابة بعد كرة مشتركة مع سيرجو راموس مدافع ريال مدريد غادر على الملعب الأوليمبي بكييف بعد مرور 30 دقيقة من انطلاقة اللقاء.

وقدم النجم المصري موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي.


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