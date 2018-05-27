أسعار الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الأحد 27ـ 5ـ 2018

رصدت "الفجر"، أسعار الدواجن، بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، بجميع الأسواق، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار، حيث سجل سعر الكيلو في القطاعي للدواجن البيضاء 24 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 26 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا، والبط البلدى 25 جنية للكيلو.



وشهدت أسعار اللحوم استقرارًا في سعر الكيلو الواحد، حيث بلغ سعر الكيلو نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا، وهناك جزارين يبيعوا الكيلو 100 جنيه وهناك منافذ بيع 85 جنيها للحوم السودانى تابعة للمحافظة.

