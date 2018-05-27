أوكرانيا تعلن عن طريقة لتدمير روسيا

قال سيناتور روسي إن الشعب اليوم متّحد في وجه الهجمات التي تستهدف البلاد، وذلك ردا على وزير أوكراني يرى أن الضغط على روسيا بالعقوبات سيؤدي لانهيارها مثل الاتحاد السوفيتي.

وقال نائب وزير الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا، غيورغي توكا، إنه يجب زيادة الضغوط والعقوبات على روسيا، والعمل لتدمير الاقتصاد الروسي واتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الاتجاه.

ويرى ممثل سلطات كييف، أنه تم بهذا الشكل تدمير أكبر إمبراطورية في العالم دون إطلاق أي رصاصة بواسطة العقوبات فقط.

وأضاف توكا أن أمورا أخرى لعبت دورها في اختفاء الاتحاد السوفييتي منها سباق التسلح.

وردا على التصريح الأوكراني قال عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف، إن سبب انهيار الاتحاد السوفييتي لم تكن العقوبات بل انعدام التعاضد والتضامن داخل المجتمع في تلك الفترة. أما اليوم فالشعب الروسي متضامن جدا في وجه الهجمات التي تستهدف البلاد.

وأضاف السيناتور، أن روسيا تتصدى بنجاح كبير للعقوبات. وقال: "بدأ الغرب بالفعل يدرك، أن العقوبات سيف ذو حدّين، فهي تخلق المشاكل ليس فقط لروسيا بل ولدول الاتحاد الأوروبي وكذلك لأوكرانيا التي تحمّلت في السنوات الأخيرة خسارة أكبر بعدة مرات من خسارة روسيا".

وفي عام 2014 ، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى قيودا على روسيا بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا ومن ثم بسبب اندلاع النزاع المسلح في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وردا على ذلك، فرضت موسكو حظرا على واردات الغذاء من معظم الدول التي أيدت العقوبات ضد روسيا.