أول تعليق لملتقط صورة سائقة الميكروباص



وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تحدث مع سائقة الميكروباص وعلم أن زوجها توفى منذ 6 شهور، ولديها 3 أولاد، وتبلغ 33 عام، مضيفًا: "نزلت الصورة لزمايلي.. ومكنتش أعرف أنها هتتشهر كده".



قال جون عادل، ملتقط صورة سائقة الميكروباص، إنه التقط الصورة ليعطي دفعة للشباب، مشيرًا إلى أنه كان متوجه لعمله، وعند ركوبه الميكروباص فوجىء بسيدة هى من تقود الميكروباص.