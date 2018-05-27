تعرف علي أجمل المعالم السياحية في مدينة صوفيا

تتمتع مدينة صوفيا، عاصمة بلغاريا، بالكثير من الحدائق الساحرة التي تعد من أجمل الوجهات الترفيهية للعائلات والأفراد، ومنها حديقة المدينة الرئيسية التي أنشئت في القرن الـ19 وقد بدأ تخطيطها في السنوات الأخيرة من حكم العثمانيين لبلغاريا وتشتهر بمساحات شاسعة من المروج الخضراء والمنحوتات الجذابة.



كما يمكن زيارة الحديقة النباتية في صوفيا والتي أنشئتها أكاديمية العلوم عام 1947 وتضم المئات من تصنيفات النباتات الخلابة والنادرة.



وفي صوفيا أيضًا يحبذ السائحين زيارة حديقة Borisova gradina التاريخية التي أنشئت عام 1801، وحديقة South Park Sofia وحديقة Geo Milev بالاضافة الى الحديقة الوطنية في جبل فيتوشا التي تعد من اجمل وأقدم حدائق أوروبا.



كنيسة القديس سانت نيكولا

تعود كنيسة القديس سانت نيكولا الى حقبة الاحتلال السوفييتي لبلغاريا وهي تقع في وسط مدينة صوفيا حيث أنشئت في أوائل القرن العشرين وتعتبر من المعالم المعمارية الرائعة وتتميز بقبب مذهبة وزخارف فريدة بألوان ملفتة وتعد من أهم رموز صوفيا.



حديقة الحيوان

من اهم المزارات السياحية العائلية والترفيهية في مدينة صوفيا هي حديقة الحيوان التي تضم أكثر من 1200 نوع من الحيوانات من مختلف القارات وتضم بحيرة خلابة تستقطب الزوار.



كاتدرائية ألكسندر نيفسكي

تعد كاتدرائية ألكسندر نيفسكي من أهم معالم المدينة التاريخية وقد أنشئت في نهايات القرن الـ19 وتتمتع بعمارة فاخرة على الطراز البيزنطي.



كنيسة القديسة صوفيا

أنشئت كنيسة القديسة صوفيا في قلب المدينة في القرن السادس الميلادي لذا فهي واحدة من أقدم المعالم التاريخية والدينية في صوفيا ولقبت المدينة بأسمها.



وقد أنشئت هذه الكنيسة فوق أنقاض كنيسة تعود الى القرن الأول الميلادي في فترة العصر الروماني والتي بنيت بدورها فوق أنقاض معبد روماني وثني.



المتحف الوطني

المتحف الوطني في صوفيا هو أهم وأكبر متاحف شبه جزيرة البلقان ويضم هذا المتحف الثري اكثر من 7 مليون قطعة فريدة تكشف التاريخ العتيق للمدينة والحضارات المتعاقبة للمنطقة.



مسجد بنيا باشى

يؤرخ مسجد بنيا باشي لحقبة الحكم العثماني لبلغاريا حيث أنشئ في صوفيا عام 1576 ويتمتع بإحتفاظه بحالته الأصلية ويعتبر نموذجًا للعمارة العثمانية بحمامته وفنائه وقبته ومأذنته وهو المسجد الوحيد حاليًا في المدينة أما باقي المساجد فقد تم تحويلها الى كنائس بعد خروج العثمانيين من المدينة.



الينابيع العلاجية

تتمتع مدينة صوفيا بتوفر الينابيع العلاجية بالمياه الحارة والمعدنية والطمي لذا تتمتع المدينة بمكانة خاصة كإحدى أهم وجهات السياحة العلاجية وتضم الكثير من مراكز العلاج والسبا خصوصًا في حي Ovchakupel.





