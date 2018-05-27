أسعار الكنافة والقطايف بمحافظة الفيوم اليوم الأحد 27 ـ 5 ـ 2018

رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة الفيوم، اليوم الاحد، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب أرتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب ارتفاع سعر الياميش.



حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيها، والكنافة الالية 15 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيها والجلاش 18 جنية للكيلو، والقطايف 10 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيها للكيلو.

