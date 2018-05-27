إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأمريكية مع اقتراب العاصفة "ألبرتو"

أعلنت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأمريكية حالة الطوارئ تحسبا لوصول العاصمة "ألبرتو" التي تم رصدها السبت مساء على بعد نحو 153 كيلومترا شمال غرب كوبا. وحذرت الهيئة الأمريكية القومية للأرصاد الجوية من ازدياد قوة العاصفة مع اقترابها من سواحل الخليج الشمالي للولايات المتحدة الاثنين.

مع اقتراب العاصفة "ألبرتو" شبه المدارية شمالا صوب ساحل الخليج الأمريكي، أعلنت السبت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأمريكية حالة الطوارئ، تحسبا لهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات بحلول الاثنين.

وأوردت الهيئة الأمريكية القومية للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تزداد قوة "ألبرتو" وأن تثير رياحا تصل سرعتها إلى40 كيلومترا في الساعة في ساحل الخليج الشمالي لدى اقترابها منه الاثنين.

وقال ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا في بيان إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة.

كما أعلن حاكما ألاباما ومسيسبي حالة الطوارئ وحذرا من خطر حدوث فيضانات في المناطق الساحلية والداخلية نتيجة الأمطار الناجمة عن العاصفة.

وأصدر حاكم ألاباما كاي إيفي حالة الطوارئ والتي تشمل40 مقاطعة ابتداء من الساعة السادسة من صباح الأحد.

وأشار المركز القومي الأمريكي للأعاصير إلى تحديد موقع العاصفة مساء السبت على بعد نحو153 كيلومترا شمالي الطرف الغربي لكوبا، وعلى بعد 440 كيلومترا جنوب غربي "دراي تورتوغاس" التي تبعد نحو 113 كيلومترا غربي كي وست بولاية فلوريدا.