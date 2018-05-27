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سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأحد 27-5-2018

الأحد 27/مايو/2018 - 09:53 ص
سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأحد 27-5-2018
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد عند نفس أسعار تعاملات أمس السبت.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري ليصل إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع

وقفز سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.


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