"فيفا" يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد إصابته أمام ريال مدريد





حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على مواساة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد الاصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال.





ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "" تمنياتنا بالشفاء العاجل للملك المصري محمد صلاح، أنهى موسمه الأوروبي بدموع وبرقم قياسي كأفضل هداف إفريقي بنفس الموسم من دوري الأبطال برصيد 10 أهداف، وهو أيضًا أفضل هداف لليفربول في البطولة هذا الموسم مشاركة مع فيرمينو".





وتعرض محمد صلاح للإصابة بعد كرة مشتركة مع سيرجو راموس مدافع ريال مدريد غادر على الملعب الأوليمبي بكييف بعد مرور 30 دقيقة من انطلاقة اللقاء.





وقدم النجم المصري موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي.



