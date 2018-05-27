7 نصائح تساعدك في اختيار فستان السهرة المناسب.. تعرفي عليها

يعد اختيار فستان السهرة المناسب هو الأصعب، فالاختيار الخاطئ يفسد المظهر، ويختلف الفستان الأفضل من فتاةٍ لأخرى، وذلك باختلاف الطول والوزن، فهناك فتاةٌ نحيفة وفتاةٌ سمينة، كما يوجد اختلاف في مراكز السمنة، وهذه كلها عوامل تجعل الفستان المناسب مختلف بين فتاةٍ وأخرى، وهناك أسس ومعايير يجب اتباعها عند اختيار فستان السهرة، وفي هذا المقال سنتحدث عن أبرز النصائح الواجب اتباعها عند اختيار فساتين السهرة وعن الأخطاء التي تقع فيها الفتاة عند اختيارها لفستان السهرة.





نصائح لاختيار فساتين السهرة





1- اختيار اللون المناسب

فيجب اختيار اللون المناسب للبشرة، فهناك ألوان تجعل البشرة باهتة في حين أنَّ هناك ألوانًا أخرى تجعل البشرة أكثر سمرة، ولأصحاب البشرة الحنطية والسمراء يفضل اختيار الألوان الدافئة مثل الذهبي والقمحي والأخضر الغامق والأحمر القاتم، في حين يفضل لأصحاب البشرة البيضاء اختيار درجات الأزرق والأخضر والأحمر.





2- اختيار شكل الفستان بالاعتماد على شكل الجسم

فالفتيات يختلفن بأماكن توزع الدهون في أجسامهن، وينصح خبراء التجميل والأزياء صاحبات الجسم الكمثري اختيار الفساتين الضيقة من الوسط، والواسعة من الأسفل، ويجب الابتعاد عن الفساتين الفضفاضة أو التي تحتوي كسرات من الوسط، أما صاحبات الجسم الذي يأتي على شكل ساعة، فيفضل اختيار الفساتين الضيقة التي تبرز تفاصيل الجسم، في حين أنَّ صاحبات الجسم المثلث عليهنَّ اختيار الفساتين التي تحتوي على حزامٍ عريض.





3- اختيار نوع القماش المناسب

هي من النقاط الأساسية الواجب مراعاتها، وهناك أنواع أقمشة عديدة تناسب فساتين السهرة، مثل الشيفون والذي يعكس الرقة والجمال، وقماش الساتان الأنيق.





4- اختيار طول الفستان المناسب

فمثلًا الفساتين القصيرة، التي تصل إلى الركبة، تتناسب مع طويلات القامة، أما قصيرات القامة فيناسبهنَّ الفساتين الطويلة، والتي تحوي ذيلًا؛ فهذا يضفي بعض الطول.





5- يجب اختيار الفستان الملائم للجسم

عدم الالتزام بارتداء فستان حسب الموضة؛ فقد لا تكون ملائمة وجميلة لجسمك، كما أنَّ الموضة تتغير باستمرار وبسرعة.





6- لا يكون مبالغّا في البريق واللمعان

عند اختيار فستان السهرة لا يحبذ أن يكون مبالغّا في البريق واللمعان، ويكفي أن يكون قليل اللمعان، فهذا أجمل وأرقى.





7- يجب أن يكون الفستان مريحًا

لا يكفي أن يكون جميلًا فقط؛ فهذا سيقيد الحركة ويجعلك قلقة ومرتبكة.



