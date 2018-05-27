كيف تحافظي على حب شريكك بعد الزواج؟

تُعدّ العلاقة الزوجيّة من العلاقات الإنسانيّة المهمّة، بسببِ ما ينبثقُ عن هذه العلاقة من نتائج، سواء كان ذلك على الجانب الاجتماعي أم الإنساني أم الاقتصادي، ويُعرف الزواج على أنه علاقة بين رجل وامرأة تحل له شرعًا، ويتم توثيق هذه العلاقة بشكل رسميّ من خلال وجود عقد بين الزوجين يدعى عقد الزواج، ومن أهم مميزات العلاقة بين الزوجين أنها غيرُ محدودة الأمد، الأمر الذي يجعل اختيار شريك الحياة مهمًا، ويحتاج إلى الكثير من التروّي والتفكير في الإنسان المناسب لإكمال بقية الحياة معه، ويعد الحب بين الزوجين من أهم مرتكزات بيت الزوجية، وفي هذا المقال سيتم تناول معلومات حول كيفية المحافظة على الحب بين الزوجين.





كيفية المحافظة على الحب بين الزوجين

إن المحافظة على الحب بين الزوجين تتأتى من خلال العديد من المواقف والأحداث التي تصدر من الزوج تجاه زوجته، أو من الزوجة تجاه زوجها، حيث تعمل هذه المواقف على تنقية العلاقة الزوجية ممّا يشوبها، وصهر الخلافات بين الزوجين بشكل كامل، وعليه فإنّ كيفية الحفاظ على الحبّ بين الزوجين تكمنُ فيما يأتي:





الاهتمام بالمناسبات الخاصة

إنّ من أهمّ ما يزيدُ الحب بين الزوجين أن يهتمّ كلٌّ منهما بالمناسبات التي تخصُّ الآخر، حيث يشعر طرفا العلاقة الزوجية بأهمية كل منهما للآخر من خلال استذكار هذه المناسبات، ومن أهم هذه المناسبات: أعياد الميلاد، وذكرى الخطوبة، وذكرى الزواج، وذكرى إنجاب الأطفال.





الحوار

يعدُّ الحوارُ جسرَ التواصل بين الزوج وزوجته، فهو الوسيلة المثلى لحلّ الخلافات الزوجيّة كافة، وإبقائها في بيت الزوجية دون أن تخرج إلى أطراف أخرى خارجية، الأمر الذي يؤدي إلى تضخمها وتفاقمها، كما أن الحوار يؤدي إلى تبادل المعلومات والأفكار بين طرفي العلاقة الزوجية، الأمر الذي يعزّز مفهوم الحب بين الزوجين.





الكلام الطيب

إن الكلمة الطيبة تدخل السرور إلى النفس البشرية، وتجعل الإنسان يحب البيئة التي تصدر فيها هذه الكلمة، فمن خلال الكلمة الطيبة يراعي الزوج مشاعر زوجته، ولا يهمل ما تقوم به زوجته من أجل البيت من أعمال منزلية أو ما شابه، أما الزوجة فتبادر بالكلام الطيب لزوجها عند عودته من العمل، وتشعره من خلال حديثها بأنه من أهم الأشياء في حياتها، وأنها لا يمكن أن تستغني عنه بأي شكل من الأشكال.



