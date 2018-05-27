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مقتل جنديين أفغانيين في هجوم انتحاري جنوبي البلاد

الأحد 27/مايو/2018 - 09:43 ص
مقتل جنديين أفغانيين في هجوم انتحاري جنوبي البلاد
مقتل جنديين أفغانيين
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وكالات
 

قُتل جنديان أفغانيان، اليوم الأحد، في هجوم انتحاري استهدف وحدة عسكرية بولاية هلمند، جنوبي البلاد.

 

وأوضح متحدث الولاية عمر زواك، في تصريح للأناضول، أن انتحاريًّا يقود سيارة مفخخة استهدف وحدة عسكرية بمنطقة "ناد علي" في هلمند.

 

وأشار زواك أن التفجير أسفر عن مقتل جنديين، وإصابة أربعة آخرين.

 

من جانبها، تبنت حركة طالبان الهجوم، في بيان، وقالت إنه أسفر عن مقتل عدد كبير من الجنود.

 

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