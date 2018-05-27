سيمينيا تسجل أسرع زمن في سباق 800 متر

سجلت العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا بطلة العالم والأولمبياد أسرع زمن هذا العام في سباق 800 متر للسيدات.





فيما أفسد الأمريكي روني بيكر المشاركة الأولى لكريستيان كولمان خارج القاعات مسجلا 9.78 ثانية في سباق 100 متر بمساعدة الرياح في لقاء يوجين ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم السبت.





وسجلت سيمينيا، التي قد تتعرض مسيرتها في السباقات المتوسطة للتهديد بسبب قانون جديد أصدره الاتحاد الدولي لألعاب القوى، دقيقة واحدة و55.92 ثانية لتحقق أسرع زمن في سباق 800 متر على الإطلاق في الولايات المتحدة.





وسيمنح هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيمينيا حرية تناول عقار يخفض معدلات هرمون الذكورة تستوستيرون المرتفعة عن الطبيعي لديها أو الانتقال للمنافسة في المسافات الطويلة حيث لم تخسر في سباق 800 متر منذ 2015.





ورفضت سيمينيا الحديث عن القانون وقالت "أنا هنا للمنافسة. حتى أكون أمينة أنا مجرد عداءة. لا يوجد شيء يمكنني فعله ولا يوجد شيء يمكن قوله بهذا الشأن".





لكن عقب توقيع تذكارات والتلويح للمشجعين في المدرجات كشفت عن أنها قد ترغب في المشاركة في سباقات الماراثون.













وقالت أيضا إنها من الممكن أن تكسر الرقم العالمي لسباق 800 البالغ دقيقة واحدة و53.28 ثانية والتي سجلته عداءة تشيكوسلوفاكيا يارميلا كراتوتشفيلوفا عام 1983.





وأضافت عداءة جنوب أفريقيا التي يبلغ أفضل أرقامها دقيقة واحدة و55.16 ثانية "هذه خطتي. الآن لا أفكر في العدو بقوة لكن بذكاء".





وحلت الأمريكية أجي ويلسون في المركز الثاني محققة دقيقة واحدة و56.86 ثانية.





وتفوق باركر، الحائز على برونزية بطولة العالم داخل القاعات، على كولمان، حامل الرقم العالمي لسباق 60 مترا، في آخر 20 مترا ليفوز بمساعدة الرياح التي بلغت قوتها 2.4 متر في الثانية.





وأنهى كولمان السباق في المركز الثاني بزمن قدره 9.84 ثانية وجاء البريطاني ريس بريسكود ثالثا بزمن 9.88 ثانية.



