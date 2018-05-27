ألمانيا تترقب تظاهرات لحزب البديل وأخرى لمناوئيه

من المتوقع أن يتظاهر نحو 10 آلاف شخص في برلين اليوم الأحد في مواجهة مسيرة لحزب البديل لأجل ألمانيا (ايه.اف.دي) اليميني المعارض في العاصمة الألمانية.

ونشرت السلطات عدداً إضافياً من عناصر الشرطة بلغ عددهم 2000، من بينهم ضباط من 10 ولايات ألمانية أخرى، لمنع اندلاع أي عنف بين الجانبين.

وأشار حزب (ايه.اف.دي) إلى أن حوالي ألف شخص يمكن أن يشاركوا في مسيرة "مستقبل لأجل ألمانيا"، بينما من المتوقع أن يشارك الآلاف في المظاهرة المناوئة حيث تردد أن المشاركين يعتزمون عرقلة مسار مؤيدي الحزب اليميني، وحث نشطاء في أحد مواقع الإنترنت اليسارية الراديكالية الآخرين على تخريب مسيرة الحزب من خلال كل الوسائل الممكنة.

وقال المتحدث باسم شرطة برلين توماس نويندورف: إن "حرية التجمع تسري بالنسبة للجميع. ولكل شخص حق التظاهر إذا التزم بالقوانين، وعلى كل مجموعة ان تسمح لغيرها بذلك أيضاً".

ومن المقرر أن تبدأ مسيرة حزب (إيه.إف.دي) في منتصف النهار (10:00 صباح اليوم بتوقيت غرينتش) في المحطة المركزية بالمدينة وتنتهي عند بوابة براندنبورغ الشهيرة، على بعد أمتار قليلة من البرلمان الألماني "بوندستاغ".