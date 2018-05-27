شهر رمضان هو الشهر الفضيل المميز عند المسلمين عن باقي الأشهر الهجرية، ففي هذا الشهر يصوم العبد عن الطعام والشراب منذ شروق الشمس وحتى غروبها طاعة لله عز وجل، ويتقرب إلى ربه بالأعمال الخيرية والصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن الكريم، فهو شهر المغفرة، و فيه ليلة القدر التي تعد من أكثر الليالي المباركة التي يجني من قيامها المسلم جزيل الأجر والثواب، وفيها نزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.





أدعية مستحبة في شهر رمضان

روي في مسند الدرامي وكتاب الترمذي عن طلحة بين عبيدالله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الهلال قال : (اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله) قال الترمذي : حديث حسن.





اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من ان أَظلِم أو أُظلَم ،يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، الله أهدني وسدني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد.





اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا .





اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي و بصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.





أدعية قبل الإفطار

اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.





اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعذهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.



