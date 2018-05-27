6 نصائح للإقلاع عن التدخين خلال رمضان





الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان يعد فرصة عظيمة للبدء في اتباع بعض العادات الصحية الجديدة للتخلص من التدخين، حيث تظهر الدلائل إلى زيادة محاولات الأشخاص للإقلاع عن التدخين في شهر رمضان, إلا أن الكثير من المحاولات غالبا ما تنتهي بالفشل، لعدم توافر الدعم الكافي لتشجيع المدخنين على الاقلاع عن التدخين, بالاضافة إلى ضعف الإرادة و الإصرار, حيث يجهل البعض مدى صعوبة الكف عن استخدام التبغ بعد سنوات من الادمان.









بعض الخطوات المتبعة للإقلاع عن التدخين في شهر رمضان





1- الإرادة و الإصرار و القرار الحازم لعدم العودة إلى التدخين.





2- عليك أن تذكر نفسك دائما بأضرار التدخين و عواقبها على صحتك.





3- الاستعانة بالأهل والأصدقاء للاقلاع عن التدخين, على سبيل المثال من المهم جدا ابلاغ الأهل و الأصدقاء بقرارك للاقلاع عن التدخين، حتى تتفادى بعض المغريات لتناول بعض السجائر, بالإضافة إلى الحصول على دعم العائلة للثبات على هذا القرار.





4- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية و القهوة التي تحتوي على الكافيين بعد تناول وجبة الافطار.





5- تجنب الجلوس في أماكن التدخين و خاصة في الأشهر الأولى.





6- مقاومة الرغبة بالعودة للتدخين و عدم الاستهانة بتناول سيجارة أو اثنتين بعد الافطار, على سبيل المثال قد يقول بعض الأشخاص في نفسه أن تناول سيجارة أو سيجارتين لن يقدم أو يؤخر, و لكن على العكس نظرا لما يترتب على ذلك من العودة إلى التدخين.



