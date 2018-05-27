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مقتل وإصابة العشرات إثر اشتباكات بين نزلاء سجن دهوك في العراق

الأحد 27/مايو/2018 - 09:33 ص
مقتل وإصابة العشرات إثر اشتباكات بين نزلاء سجن دهوك في العراق
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الفجر
 
أفادت وسائل إعلام كردية، يوم السبت، بأن حصيلة الاشتباكات بين نزلاء سجن محافظة دهوك الإصلاحي، ارتفعت إلى 7 قتلى وعشرات المصابين.

ونقلت قناة "وار الفضائية"، أن "مواجهات اندلعت بين نزلاء سجن زركا بمحافظة دهوك وأسفرت عن مقتل 7 سجناء وإصابة العشرات منهم"، بحسب ما نقلت "السومرية نيوز".

وأضافت أنه "تم نقل العديد من السجناء المصابين إلى مستشفى الطوارئ في دهوك"، لافتة إلى أنه "لم يعرف بعد أسباب المواجهات، وأن الوضع داخل السجن تحت السيطرة".

وكان مصدر أمني في محافظة دهوك أفاد في وقت سابق اليوم، بأن 3 سجناء أصيبوا نتيجة اشتباكات وقعت داخل سجن المحافظة الإصلاحي.

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